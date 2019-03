Ratas, Helme ja Seeder hakkavad raha otsima

Homme hakkavad Keskerakonna, Isamaa ja EKRE poliitikud otsima koalitsioonileppe lubadusteks rahalist katet.

Jüri Ratas (vasakul), Helir-Valdor Seeder ja Mart Helme on senimaani kahe nädala jooksul rahalist katet vajavad asjad Exceli tabelisse lükanud. Nüüd on vaja sellele tabelile otsa vaadata. Foto: Liis Treimann

Kuigi rahandusministeerium ei ole veel oma kevadise majandusprognoosiga välja tulnud, on nad juba hoiatanud, et riigieelarve rahaline seis ei ole nii hea, kui on loodetud. Selle eest hoiatas mõni nädal tagasi Äripäeva raadios ka Reformierakonna liige ja endine rahandusminister Aivar Sõerd. See tähendab, et rahaliste katete leidmine koalitsioonilubaduste täitmiseks saab erakondadele olema paras pähkel.