Swedbanki ütlemata sõnad viisid aktsionärid rööpast välja

Uus juht, õõnsalt kõlavad lubadused, nördinud aktsionärid ning deklaratsioon, et Eesti on ja jääb osaks Swedbanki põhiturust – üle nelja tunni väldanud Swedbanki aktsionäride koosolekul Rootsis jäi vägisi mulje, et kõik jätkub kosmeetiliste parandustega vanaviisi. Kõige kõnekam on see, millest ei räägita.

Enamik koosolekule tulnud investoritest on pensionärid ja pensionifondide esindajad. „Tead, me siin Rootsis tunneme häbi selle pärast, kuidas Swedbank Baltikumis asju korraldas,“ ütles üks aktsionärist härrasmees. Foto: Liis Treimann

Kui palju mõjutab Rootsi vanimat panka möödunud kuul lahvatanud rahapesuskandaal, näitavad väikesed detailid: aktsionäride koosoleku toimumise koht viiakse suuremasse hoonesse üle.