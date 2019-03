Beuker: turunda ennast lisaks inimestele ka algoritmidele

Hollandi turundusstrateeg Igor Beuker pani kuulajad turunduskonverentsil Password oma mugavustsoonis nihelema.

Beukeri sõnul elame kaose ja muutuste ajastul. Järjest suurem tähtsus on kultuuril ja väärtustel koos innovatsiooniga. See tähendab eelkõige mugavustsoonist välja astumist, et sünniks midagi uut. Ta juhtis tähelepanu sellele, et kõik tahavad innovatsiooni, aga mitte keegi ei taha muutuda.