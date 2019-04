Väikefirmad jäävad riigihangete sentide mängus kaotajaks

Otepää lihatööstuse Edgar Tööstuse asutaja ja omanik Maie Niit leiab, et toiduhangetel ei tohiks taga ajada odavaimat hinda. Foto: Arvo Meeks / Valgamaalane / Scanpix

Riigihangetel käib toidukauba üle sentide mäng, mille tagajärjel jäävad kohalikud tootjad kõrvale, nentis Otepää lihatööstuse Edgari juhatuse liige Maie Niit.

„Riigihangete puhul on ikka põhimõte, et oleks kõige odavam, aga keegi ei vaata kvaliteeti,“ nentis Niit. Tema hinnangul ei tohiks eriti toiduainete puhul taga ajada kõige odavamat hinda, sest sageli on see toidu kvaliteediga seotud. Niisiis pole ka imestada, et näiteks koolilapsed nurisevad kehva toidu üle, kui hangetel võidavad üksnes kõige odavama pakkumise tegijad, ütles ta