Raadiohommikus: suurpankadele lojaalne eestlane uinutas kohaliku fintech-tiigri

Ärimees FinTechi sildiga Foto: Scanpix

Eesti on finantstehnoloogiasektoris jäänud rahulikuks kõrvaltvaatajaks, samal ajal kui Leedust on kujunenud üks maailma finantstehnoloogiakeskusi, väitis Kantar Emor strateegiakonslutant Kristiina Kruuse.

Üks põhjus on eestlaste lojaalsus oma põhipangale, aga see pole ainus põhjus. Mida on Leedus tehtud Eestist paremini ja miks hüppab Leedu fintech-tiiger paremini, sellest räägime Kristiina Kruusega esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks avalikustame esmaspäeva hommikul ühe Eesti ettevõtja ambitsioonika kasvuplaani Euroopas, vahendame muljeid Kremlis toimunud Eesti ja Venemaa presidendi tippkohtumiselt, teeme kokkuvõtte Eestis esinenud tuntud publitsisti ja mitme populaarse raamatu autori Nassim Nicholas Talebi ettekandest ning räägime konkurentsiolukorrast ja lähikuude väljavaadetest automüügis ning kinnisvarahalduses.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

Päev jätkub viie saatega:

10.05–10.25 „Argumenteeritud juhtimine“. Kuidas koguda ja hoida ideid ja kogemusi ettevõttes ka siis, kui inimesed vahetuvad? Sel teemal räägib Manpoweri personalilahenduste juht Rait Matiisen. Saadet juhib SpeakSmarti moderaator ja koolitaja Siim Vahtrus.

11.00–12.00 „Kuum tool“. Nii konjunktuuriinstituut kui ka Eesti Pank prognoosivad viimastes analüüsides lähiaastail majanduse jahtumist, kuna sünkroonselt on hakanud raugema maailmamajanduse kasvuväljavaated ja ka kohalike ettevõtjate usk müügimahu kasvu. Kas oleme tõesti kasvukõvera tipus ja kuidas mõjutavad majanduse väljavaateid muutused poliitmaastikul? Neil teemadel arutavad Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller ja automüüjaid ühendava AMTELi juht Arno Sillat. Saadet juhib Allan Rajavee.

12.00–13.00 „Juhi jutud“. Maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid räägib, kuidas ta maksuametit ümber kujundab eesmärgiga, et Eestis tahetaks makse maksta, miks ükski juht ei peaks end liiga tõsiselt võtma ning miks inimesi motiveerida ei saa. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Tööstusuudised eetris“. Võtame fookusesse renditööjõu ja välistööjõu. Hiljuti ütles tulevane rahandusminister Martin Helme, et renditööjõudu võiks täiendavalt maksustada või renditöötajate palkamise keerukamaks muuta. Sellest ja paljust muust tööjõuga seonduvast on saates kõnelemas Finest Balticu juht Heikki Mäki.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Saade on salvestatud jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminaril „Kuidas jõuda jaeketis õige hinnani?“. Pakume kuulamiseks vestlusringi "Kuidas saab jaeketis hinnamuudatusi ellu viia?", milles osalevad Tõnis Tomingas (Prisma Peremarket toidu- ja tarbekaupade grupijuht), Margus Amor (Rimi Eesti ostudirektor), Marge Kikas (Maxima Eesti kiiresti riknevate kaupade ostuosakonna direktor), Katrin Riisalu (Selveri ostudirektor) ja Oliver Rist (Coop Eesti ostudirektor). Vestlust modereerib Nele Peil (kaupmeeste liidu tegevjuht).

