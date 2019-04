Lossihärra Andrei Dvorjaninov kogub emotsionaalset intressi

Andrei Dvorjaninov Foto: NILS HOLM

Kui Andrei Dvorjaninov üheksa kevadet tagasi Keila-Joa lossi soetas ning seda renoveerima asus, oli hoone armetus seisus. Taastamisest ja ellu äratamisest sai mehe põhitegevus, hobi, nagu ta ise ütleb, sest tööks on seda tema sõnul raske nimetada, kirjutab Äripäeva tellijatele ilmunud Gentleman.

„Kas ma olen lossi ostu kahetsenud? Mitte kordagi! See on sama, kui küsida, kas te kahetsete, et ostsite Mona Lisa maali. Tegemist on väga unikaalse investeeringuga, pärandiga aastasadadeks,“ ütleb ta.