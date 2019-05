Psühholoog: kas oma lennuk või vaenlase rakett

Psühholoogiateadlane Andero Uusberg rääkis Pärnu juhtimiskonverentsil muutustest ja aju tööst seoses muutustega ja uute mudelite loomisega. Kuidas lõi inimaju välgukiirusel mudeli ning sai aru, kas rikkis radaril on naasev meeskonnakaaslane või vaenlase rakett?

"Dramaatiline näide elust viib meid esimese Lahesõja aega, kus Suurbritannia lennukikandjal töötanud ohvitseri tööks oli radari ekraanil jälgida erinevaid liikuvaid objekte. Mõned liikuvad objektid olid naasevad lennukid, teised olid vaenlase raketid. Otsuse tegemine, mis tuleb alla tulistada, oli lihtne, sest objektid olid alati koos sildiga. Rakett või lennuk. Aga ühel päeval ei olnud objektidel silte juures, radaril oli rike, ja ohvitser oli uues raskes olukorras, kus sekundite jooksul oli vaja otsustada, kas tulistame alla oma lennukid või ei reageeri ja meid tabab rakett. Ohvitseril oli aga tugev kõhutunne, et need on raketid ja tuleks alla tulistada, kuigi oma kujult olid need täiesti identsed ekraanil olevate lennukitega," rääkis Uusberg.