Staarlavastaja Christopher Nolan toob Eestile tähelepanu ja miljoneid eurosid

Christopher Nolan on lavastanud hitt-teosed nagu Batmani saaga, Inception, Interstellar ja mitmed muud filmid. Foto: Arthur Mola

Tuntud lavastaja Christopher Nolan filmib lähikuudel Eestis osa oma järgmisest filmist "Tenet". Tallinna kajastatakse filmis Tallinnana ning lisaks tähelepanule toob produktsioon ka kümneid miljoneid eurosid siinsesse majandusse, rääkis projekti Eestis vedava Allfilmi juht Ivo Felt Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Eestisse filmima toob Nolani Felti sõnul arhitektuur. „Tallinn on see, mille pärast kõige rohkem tullakse,“ selgitas ta hommikuprogrammis. Lisaks aitab riigi toetusmeede, mis paneb õla alla, kui tullakse filmi tootmiseks siit teenuseid ostma. „See on väga oluline, et see on ka majanduslikult soodne. Mingit teadmist ja oskust on siia riiki ka aegade jooksul kogunenud, meid usaldatakse,“ rääkis ta. Võtted Eestis algavad juunis ja kestavad siin paar kuud. Film „Tenet“ jõuab kinodesse 17. juulil järgmisel aastal.

Küsimustele vastab Ivo Felt.

Mis Eesti roll selles filmis on? Ise tähtsustame küll, aga pärast jõuab filmi võib-olla kaheksa sekundit.

Ei. Eestis filmitakse mõned väga olulised stseenid, ja mis on väga oluline, siin tõesti filmitakse Eestit ehk siis Tallinn on ekraanil Tallinn. Me tõesti näeme Tallinnat ja me teame, et see on Tallinn.

Kui jalgpalliliit aitas Eestis korraldada suurüritust nagu UEFA superkarikas, siis olime 90 minutit sadade miljonite televaatajate tähelepanu all. Selle filmiga on midagi sarnast?

Kui vaatame neid inimesi, neid silmapaare, kes on selle režissööri filme vaadanud üle maailma, siis räägime täiesti ulmenumbritest. Kui tahetakse Bondi filmimist kuskile riiki või linna saada, siis tuleb selle eest maksta. Välja tuleb käia miljoneid ja miljoneid ning sellega rahastatakse tihtipeale oma filmiprojekti. Meil tuleb see kuidagi koju kätte ja see raha jääb siia.

Mida tähendab rahaliselt sellise projekti Eestisse jõudmine?

Ma ei ole sellest kõigest täpselt volitatud rääkima, aga kümneid miljoneid eurosid. See ergutab majandust igal võimalikul moel.

Kuidas see projekt Eestis maandus ehk millega me tähelepanu äratasime?

Eks sellise meelitamise ja tähelepanu äratamisega oleme tegelenud viimaste aastate jooksul, aga natuke on juhust ka kõiges. Selle loo juures - inimesed sõitsid mööda maailma ringi, otsisid võttekohti ja siis sattusid ka meile siia.

Kui filmitegijaid huvitab arhitektuur, siis mis piirkond – vanalinn või hoopis Lasnamäe?

Erinevad. Nii palju saan öelda, et vanalinnas me ei filmi.

Oleme viimastel aegadel palju rääkinud Eesti rahvusvahelisest mainest ja selle mõjust investeerimiskliimale. Kui see film nüüd kunagi kinolinale jõuab, kuivõrd kajastub see Eesti maine projektina?

Seda on mul raske öelda. Võin rääkida teiste riikide ja filmide põhjal. Islandil juhtus näiteks täielik turismiplahvatus, kui Hollywood seal filmimas hakkas käima.

Selle filmiga on vist nii, et selle protsessi eri osalised ei tea tihtipeale, mida teine töörühm teeb?

Pisut võib olla. Selle konkreetse režissööri filmid on alati sündinud nii, et ega nendest enne eriti kuulda pole olnud. Meile antakse killu kaupa infot, mis puudutab näitlejaid, võttekohti, riike.

Kas Nolan ise juhib seda projekti?

Tema ise on üks filmi produtsentidest ja filmirežissöör ning juhib seda protsessi.

Mida tähendab sellises projektis osalemine Allfilmile?

Ma isegi ei võtaks seda kitsalt Allfilmi kontekstis. Eesti filmile laiemalt on see ülimalt oluline. Sellistes mastaapides ei ole me mitte midagi teinud.

See pole ainult filmivaldkonnale, vaid ka teistele. Kui me võtame kõiki neid teenuseid, mida kasutame, kui palju meie inimesed hotellides ööbivad, kui palju transpordime, kui palju ehitusmaterjale ostame, siis need on täiesti košmaarsed numbrid. See kõik toimub suhteliselt lühikese aja jooksul intensiivselt. See on nende filmiproduktsiooni suur eelis, et nad tulevad siia, teevad oma asja ja jätavad siia päris tublisti maksuraha. Palkame väga palju Eesti tööjõudu, massivõtetesse tuleb tuhandeid inimesi.

Kuula hommikuprogrammi siit.