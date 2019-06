Firmamatja tegi skandaalsest ehitusfirmast Zosimbly Yacaramba

Via Betooni nimeühendi taga tegutsevad ettevõtjad, kes on vaielnud raha pärast nii partnerite kui ka töötajatega, andsid firma Eesti tuntuima likvideerija Raul Pindi kätesse. Via Betoon Eesti kuulub nüüd Panama mehele ja kannab nime Zosimbly Yacaramba.

Via Betoon Eesti usaldas end Raul Pindi kätesse. Foto: viabetoon.ee

Üks võla kohtusse andnud alltöövõtja avastas keset kohtuprotsessi, et Via Betoon Eesti ei olegi enam Via Betoon Eesti ning seda ei juhi enam selle senine juht Priit Lai.