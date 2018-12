Võlgades Weekendi pakkumine: maksame 25% või mitte midagi

Ettevõtjad, kes ootavad siiani suvel toimunud Weekendi festivali korraldajatelt raha, said nüüd hoopis üllatava pakkumise: võtad võlast 25% või me läheme pankrotti.

Weekend Festival Baltic OÜ omanik John Rugemalira teatas kirjas partneritele, et ettevõtte pankroti vältimiseks saavad nad maksta ettevõttele, kelle ees neil võlg üleval on, kokku 25 protsenti tasumata võlast neljas võrdses osamakses. Maksetega saaksid nad tema väitel alustada jaanuari keskelt ning need tehakse kord kuus. “Pärast nende nelja osamakse tasumist loeksime võla teie ees täielikult tasutuks ning kõik järgnevad nõuded kehtetuks.”