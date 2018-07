Ehitajatel sai ümbrikupalgast mõõt täis

Rootsis pahased töötajad ja partnerid

Pärnu sündmustega samasse aega langevad ehitustööd Rootsis. Lai ja Vikat tegutsesid seal juriidilise keha V Betong AB kaudu. Objektid asusid Malmös ja Borases.

Malmö kortermaja renoveerimise tellija oli Hökreum Bygg AB. Juhatuse liikme Henrik Sendhali sõnul jätsid V Betongi töötajad päeva pealt töö pooleli ja lahkusid objektilt. Sama kinnitas peatöövõtja Lasbet ASi juhatuse esimees Andrus Koolme. Lasbetil tuli leida uus alltöövõtufirma. Korterelamu valmis mõni nädal tähtajast hiljem. Lepingu rikkumise tõttu otsib Lasbet siiani kontakti V Betongi juhtkonnaga, et asjad sirgeks rääkida. Kuid telefoni ei võeta, kirjadele ei vastata. „Vajadusel lähme kohtusse,” ütles Koolme.

Lahkumise põhjuseks tõid V Betongi projektijuhid ja töötajad probleemid palgaga. Väidetavalt viivitas tööandja raha maksmisega, mistõttu töötajad loobusid edasisest pingutusest.

Priit Lai esitas Äripäeva toimetuses aset leidnud vestluses teise versiooni. Tema sõnul jäi Malmö objekt pooleli, kuna konkurent Sven Maschorov TMB Rootsi tütarfirmast Bygg Element Sverige ostis nende töötajad üle. „Möödunud aasta 19. juunil saadeti meile otsitud põhjendustega töösuhte ülesütlemise avaldused. Vastasime kaks päeva hiljem advokaadi vahendusel, et selline päevapealt vabastamine pole aktsepteeritav. Ette peaks teatama 30 päeva. Täna on esitatud tööliste vastu kahjunõue,“ rääkis Lai. Tema sõnul tol hetkel rahalisi võlgnevusi töötajate ees ei olnud.

Üleostmist ei olnud

Mitmed endised Via Betooni töötajad on praeguseks tõesti Sven Maschorovi juures tööl. Kuid töötajate ja projektijuhtide kinnitusel üleostmist ei toimunud ja Malmö objektilt lahkumise põhjus on maksmata töötasudes.

Maschorovi sõnul oli ta ehitajatega tänu kunagisele töösuhtele tuttav juba varasemast. Seetõttu pöördusid mehed tema poole sooviga Rootsis tööd leida. Maschorov soovitas neil Via Betooni poole pöörduda, kuna ettevõtte kuulutused olid tööotsinguportaalides silma hakanud. „Toona ma ei teadnud, et firmaga sellised probleemid on,“ nentis ta. Varakevadel hakkasid tulema esimesed kõned, kus mehed kurtsid endisele ülemusele, et Via Betoonis on jamad ja palkadega viivitatakse. „Küsisid, kas oleks tööd pakkuda. Minu järgmine objekt hakkas alles 3. juulil ja ütlesin, et selle ajani midagi ei toimu. Mingit üleostmist pole olnud,“ kinnitas Maschorov.

Firmaga pidevad probleemid

Borases töötanud Danili (nimi muudetud) töösuhe firmaga algas Eestis. Ehitati Mustamäe alajaama ja Balti jaama kõrval asunud elamuid. Hiljem kutsuti ta tööle Rootsi. Mehe sõnul maksti Eestis arvele 500 eurot, Rootsis 1400–1500 eurot. Teine pool lubati maksta sulas. „Olin Borases umbes kaks kuud. Tegime objekti lõpuni ja tulime tagasi koju. Siin töötasin veel kohtumaja objektil. Kokku on mul saamata kuskil 4500 eurot. Palkade eest vastutas Kevin Vikat, tema sebis objekte ja tema käes oli raha,“ rääkis Danil.

Analoogne oli Virko (nimi muudetud) jutt, kes värvati objektile töökuulutuse kaudu. Esimene objekt oli Rootsis Bros, mis sujus suuremate viperusteta. Järgmine töö ootas Borases, kus algasid tema sõnul ka probleemid. „Projekti lõpuks jäeti kõikidele meestele paari kuu rahad maksmata,“ ütles ehitaja. Kuna ehitusturg on tihe ja töötajate vahel liigub info võrdlemisi vabalt, siis on mehe sõnul kõigil teada, et selle firmaga on alati sama jama. „Kui võimalus avaneb, pannakse raha kohe oma tasku.“

Kirjalikele lepingutele töötajate sõnul alla ei kirjutatud, neid isegi ei näidatud. Postkasti saabus aga teade töötajate registrisse kandmisest.

Borase peatöövõtja TMB Grupi Läti ettevõte keeldus objektil toimunu kohta igasugustest kommentaaridest. „Me ei aruta oma projektide, partnerite ega finantstulemuste kohta käivat infot avalikkusega,“ jäi tegevjuht Juris Kalenuks suletuks.

Segipekstud korter

Borase palgasegaduse peamiseks põhjuseks võib lugeda vahejuhtumit tööliste üüripinnal, neljatoalises korteris Kellgrensgatan 24. Virko sõnul keerati kolleegi sünnipäeva tähistamiseks pudelitelt korgid. Napsuvines Vladimir Grenberg koos teise töötajaga komistas ja kukkus läbi koridoriklaasi. Asjaosalise sõnul oli tegu õnnetusjuhtumiga.

Kohtumisel Äripäevaga rääkis Priit Lai, et üks tööline peksis segi terve üürikorteri, teine viibis suurema osa ajast deliiriumis ja jooksis peaga läbi klaasi. „Mõlemad saadeti enne objekti lõppu tagasi koju. Ülejäänud mehed töötavad meie juures edasi,“ rääkis ta.

Üürileandja esitas firmale kahjunõude 37 328 Rootsi krooni (3616 euro) ulatuses. Olukorra lahendamiseks tuli tekitatud kahju hüvitada. Töötajate sõnul pandi nende ette lauale käsitsi kirjutatud paber ühes eksemplaris, kus nõuti, et Virko koos kolme kaaslasega peab kahjud enda kanda võtma või muidu jäetakse palgast ilma kogu brigaad. „Kirjutasime alla, aga kõik mehed jäeti rahast sellegipoolest ilma. Osale meestele küll mingi summa anti, kuid see polnud Borases tehtud töö eest. See oli üks möödunud aastast saamata töötasu. Kedagi enne objekti lõppu koju ka ei saadetud,“ rääkis ehitaja.

Tööjõudu renditi iseendalt

Kui vaadata Rootsis töötanud kohalike ehitajate pangakonto väljavõtteid, on palgaülekannete teostaja Via Betoon Sweden OÜ. Ehitustööde ajal Priit Laia juhitud ettevõtte tegevusvaldkond on tööjõurent. Sellest võib järeldada, et Malmös ja Borases rentis V Betong AB tööjõudu iseendaga seotud juriidiliselt isikult. Seda kinnitavad ka töötajad.

Ukraina ja Valgevene päritolu töötajatega lepingulises suhtes olemist nii Rootsis kui Eestis Lai ja Vikat eitasid. „Nad satuvad meile rendifirmade kaudu. Seda, kas rendifirmad maskavad oma töötajatele, meie ei tea ega peagi teadma,“ sõnas Lai. Rendifirmade nimed jäid kohtumisel nimetamata – ei olnud meeles. Hilisem kirjalik üleküsimine vastust ei andnud. Väidetavalt vajas konkreetsete nimede avaldamine tööjõurendilepingute konfidentsiaalsuskohustuse punktist tulenevalt koostööpartnerite luba. „Kui saame koostööpartneritelt nõusoleku, siis edastame Teile nende nimed,“ lubas Via Betooni advokaat toimetusele saadetud kirjas. Lepiksoni viimases vastuses seisab aga lakooniliselt: „V Betong AB ei ole Rootsis kunagi tööjõudu rentinud.“

„Ehitajad on nagu suured lapsed“

Kohtumisel Äripäevaga ei eitanud Lai, et võib leiduda töölisi, kes käivad ringi, käed rusikas. „Näiteks oleme öelnud, et ei maksa ebakvaliteetse või ümbertegemist vajava töö eest. Osale me ei saagi nende enda soovil tasuda ülekandega, sest kohtutäitur võtab ära,“ sõnas ta. Hilisemates kirjalikes vastustes öeldakse, et võlgnevusi töötajate ees ei ole. „Minu kliendid on jätkuvalt seisukohal, et Sergei Pihlõkil (Malmö brigaadijuht) ja tema brigaadil puuduvad mis tahes nõuded minu klientide vastu,“ kinnitas Lepikson.

Sama väideti Borase pretensioonide kohta. „Selles (töötajate nimekiri) toodud isikutel puuduvad nõuded minu klientide vastu. […] On ilmne, et Teie nimekirjas toodud isikud ei ole ise Teile andnud infot oma väidetavate nõuete kohta.“ Töötajate anonüümsussoovi tõttu pole käesolevas artiklis võimalik Borase brigaadi nimekirja avaldada. Malmö töötajatega käiakse praegu kohut ja lõpliku tõe peaks andma menetlus.

Kohtumisel Äripäevaga rääkis Priit Lai, et ehitajad on lihtsad inimesed. „Te ei puutu nendega iga päev kokku, aga nad on nagu suured lapsed. Nad ei saa pahatihti asjadest aru. Nende käest ei ole midagi võtta ja meile ei anna see kohtuotsus midagi. Mõistetakse igaühe käest neli, viis või kümme tuhat välja. Pooltel on kohtutäiturid seljas, teistel käivad naised palgapäeval küsimas, et andke raha meie kätte, et see kaduma ei läheks.“

Töötajate ja partnerite poolt tulevate süüdistustega nad ei nõustunud. „Püüame lihtsalt ellu jääda,“ sõnas Lai, tuues näitena Lubja tänava kohtumaja ehituse. „Peatöövõtja suhtumine oli nii vale. Meilt ainult nõuti. Kui teeme kuu aega tööd, siis peame saama väärilist tasu, et maksta palgad, maksud, rendid, materjalid, kraanad. Aga kui iga kuu võetakse jõuga tuhanded eurod ära, siis pole see võimalik. Nemad tekitavad omale positiivse kassavoo meie arvel,“ selgitas Lai. Vikati väitel tuleks rääkida lausa kümnetest tuhandetest eurodest. „Nemad küsivad Riigi Kinnisvara käest, saavad raha ja jagavad laiali. Kui iga kuu 20 protsenti vähem antakse, siis ei ole need firmade, vaid inimeste vahelised tülid,“ lisas ta.