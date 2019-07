Ott Kaukver: ka Suurbritannias on arendajat odavam palgata

Skype'ist USA börsil kaubeldava tehnoloogiafirma Twilio tehnoloogiajuhiks kerkinud Ott Kaukver tõdes, et Eesti ei ole praegu veel maailmatasemel tippspetsialisti palkamiseks kõige ratsionaalsem paik – kõrgete tööandja poolsete maksude tõttu on see odavam ka Hispaanias ja Suurbritannias.

Twilio tehnoloogiajuht Ott Kaukver avas ettevõtte Eesti arenduskeskuse viis aastat tagasi. Kuna nad on pidevalt juurde palganud, kolisid nad Eestis nüüd juba kolmandasse kontorisse. Foto: LIIS TREIMANN

"Sama palga puhul on kulu Eestis oluliselt kõrgem kui sama töötaja puhul UKs. Teatud piiri juures hakkab lihtsalt see valem tööle teiste riikide kasuks,“ ütles Ott Kaukver ja märkis, et Eestis on suurem sotsiaalmaksukoormus kui Suurbritannias. Kaukver loodab, et 10 aasta pärast on Eesti maailma tipptalendi jaoks arvestatav koht ning et me oleksime konkurentsivõimelisemad ka maksude poolest.