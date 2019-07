Välismaalaste palkamine lihtsustub, aga peaprobleem jääb

Kontrollreid ehitustel, kõikidel olid dokumendid korras. Foto: Andras Kralla

Välismaalaste seaduse muudatused lihtsustavad küll võõrtööjõu palkamist, kuid õigusekspertide hinnangul ei lahendata sellega mitte probleemi, vaid tegeletakse tagajärgedega.

„Väga paljud tehtud ja plaanitavad muudatused on tingitud sellest, et meil on sisserändel üleüldse mingi piirarv ees,“ rääkis, leiti Äripäeva raadio saates „Triniti Eetris“ Triniti partner Ramil Pärdi. „Kui meil seda poleks, ei peaks me paljude probleemidega täna üldse tegelema.“