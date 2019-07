Urve Palo palganud kasiino jätkas seitsmendat aastat miljonikahjumiga

Hiljuti endise poliitiku Urve Palo tegevjuhiks palganud Novoloto OÜ tegutseb Eestis juba seitsmendat aastat suure kahjumiga.

Juunis antud intervjuus ütles ka Urve Palo, et firma on kahjumis ja selgitas, et põhjus on kasvamine ja investeerimine. "Aga veel sellist käivet ei ole tulnud taha, mis hakkaks juba ka kasumit teenima," märkis ta. Viimati oli Fenikss Casinot opereeriv OÜ Novoloto kasumis aastal 2011, kui suudeti jääda plussi 604 214 euroga. Sealt edasi on miinus kõikunud ühe ja peaaegu nelja miljoni euro vahel.