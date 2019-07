Raadiohommikus: tööjõupuudus pole probleem, vaid lahendus

Brandem Baltic OÜ partner Paavo Heil selgitab hommikuprogrammis, miks ta peab tööjõupuudust edasiviivaks jõuks. Foto: Andres Haabu

Just selle mõtte andis eile Äripäeva arvamusportaalis edasi Brandem Balticu partner Paavo Heil, kes on neljapäeval hommikuprogrammi stuudios ja selgitab, miks ta peab tööjõupuudust edasiviivaks jõuks.

Uurime muu hulgas, kuidas head töötajat leida ja hoida ning kuidas on töötajate turg tööandjate suhtumist muutnud. Veel tuleb Heiliga juttu sellest, kuidas tööjõupuudus IT-sektorile hoopis tuult tiibadesse puhub.

Eile avalikustati ka Ekspress Grupi tulemused, kust selgus, et kontserni kasum on langenud 3 sendilt 1 sendini aktsia kohta. Uurime Ekspress Grupi finantsdirektorilt Signe Kukinilt, kuhu edasi ning millised on meediaäri tänased suurimad väljakutsed. Uurime muu hulgas Kukinilt, kas ja miks võiks praegu Ekspress Gruppi investeerida.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Indrek Mäe ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Seekord räägime ettevõtlusega tegelemisest Aasia riikides ning uurime, milliste kultuuriliste eripäradega tuleks Eesti ja laiemalt Euroopa ettevõtjatel seal müüma asudes arvestada. Saates on külas Eesti Stigo OÜ asutaja, ettevõtja Ardo Reinsalu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste osakonna juht Piret Potisepp, kes on elanud Hiinas. Saade oli esimest korda eetris möödunud aasta augustis. Saadet juhib Liis Amor.

12.00–13.00 "Eetris on Arvamusfestival". Saate esimeses pooles räägime, mis on tark linn ja kuidas see meie elu paremaks muudab. Teises pooles räägime teaduse ja ettevõtete vahelisest koostööst. Uurime, miks oleks vaja panustada rakendusuuringutesse ja miks on vajalik ettevõtete ja kõrgkoolide koostöö.

Targast linnast tulid rääkima Mainor Ülemiste juhatuse liige Ursel Velve, mobiilsete maksete idufirma Paytailor kaasasutaja Rode Luhaäär ja TalTechi professor Jarek Kurnitski.

Ettevõtete ja kõrgkoolide koostööst rääkisid Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi ja masinatööstuse liidu juht Triin Ploompuu. Saatejuht on Indrek Ojamets.

13.00–14.00 "Nimed müügitahvlil". Tihti arvame, et suurepärane toode müüb ennast ise ja kui tooteesitlus on hea, siis on müük tehtud. Kas see ikka on nii? Kuidas kliendid tegelikult otsustavad?

Mis toimub potentsiaalse kliendi peas, kuidas ta mõtleb ja sind analüüsib? Anname nõu puhtalt oma praktikale toetudes. Selgitame kolme olulist faasi, mis müügi õnnestumiseks peavad olema täidetud. Stuudios on Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Räägime asjade internetist, võttes näitena Tallinna Sadama ning sealse veevõrgu jälgimise digitaliseerimise – mis probleemi asjade internet lahendab ning mis võimalused on. Samuti kõneleme, kuidas hinnata seadmete usaldusväärsust ja vastupidavust, mida silmas pidada tehnoloogiate valikul, mis on peamised väljakutsed asjade interneti kasutusel ning kuidas hinnata majanduslikku otstarbekust. Külas on Tallinna Sadama energeetikaosakonna juhataja Taavi Tilk ning Telia asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner. Saatejuht on Priit Pokk. Saade oli esimest korda eetris tänavu aasta mais.

