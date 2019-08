Jaak Aab EKREga valitsemisest: kas piir on juba käes? Ma ei kommenteeri

riigihalduse minister Jaak Aab Foto: MIhkel Maripuu / Eesti Meedia / Scanpix

Keskerakonna juhatuse liige ja riigihalduse minister Jaak Aab tunnistab, et langevad reitingud muudavad erakonna liikmed murelikuks. Kas koostööl EKREga on piir ees, ta ütlema ei nõustunud.

Kuniks sisulist tööd saab praeguste koalitsioonipartneritega teha, on üldiselt hästi, ütles Jaak Aab Äripäeva raadiole antud intervjuus. Samas rõhutas ta, et kui skandaalidest tulenev ebamugavustunne jätkub, ei pruugi heast sisulisest koostööst enam piisata. "See ebamugavusutunne nullib kõik ära. Ja siis ei ole võimalik koos edasi minna. Kõik küsivad, kas see juba on kätte jõudnud. Vahel tunneme end ikka ebamugavalt. Kas see piir on ees... Ma ei kommenteeriks, kas see on nüüd lõplik juba või kui lähedal see lõpule on," lausus ta.