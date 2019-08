Tööandjad kritiseerivad välismaiseid renditöötajaid puudutavaid maksumuutusi

Foto: Andras Kralla

Rahandusministeeriumis on valmimas välismaise renditööjõu topeltmaksustamist vältiva tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Nii Tööandjate Keskliit kui Kaubandus-Tööstuskoda on ühte meelt, et eelnõu on puudulik, kirjutab ERR.

Nii Kaubandus-Tööstuskoda kui Tööandjate Keskliit leiavad, et maksude kogumisega seotud eesmärk on õige, kuid eelnõu on koostatud kiirustades ning ettevõtjatele jäävad eesmärgid ebaselgeks.

