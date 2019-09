Naisettevõtjad ootavad pealekasvu

Naistele suunatud arenguprogrammi „Kõik on võimalik!“ avaüritus. Foto: Andras Kralla

Eile toimus Tallinnas Vabaduse platsi kõrval Workland koostöötamiskeskuses naisettevõtjatele suunatud arenguprogrammi „Kõik on võimalik!“ avaüritus. Kohal viibinud naisettevõtjate koorekiht otsis vastust küsimusele, miks neid Eestis endiselt nii vähe on.

Arenguprogrammi vedajate meelest on suur probleem see, et Eesti naisettevõtjad ei ole tööandjad ja nende ettevõtted on väikesed ning madalama kasvutrendiga.