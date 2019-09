Meeleolu ehitussektoris sunnib äriplaane kärpima

Ehitussektoril on olnud mitu tugevat aastat, kuid nüüd tunnevad jahtumise külma hingust ka teised sektorid. Foto: Andras Kralla

Ehitussektor meil ja mujal annab hoiatavaid noote. Jahtumist on tundnud omal käel mitu seonduvates sektorites tegutsevat ettevõtjat, kinnisvaraettevõtted samal ajal loodavad, et suuremat korrektsiooni ei tule.

"Kui vaatame ehitussektorit laiemalt, siis praegu aknad-uksed, isolatsioonimaterjalid ja ka ehitusplokid müüvad nii et ragin taga. Numbrid on suuremad kui eelmine aasta, aga betoon on vähenemas," tõdes Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein Äriplaan 2020 konverentsil antud intervjuus.