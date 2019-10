Autotranspordi TOP: kulude optimeerimine lennutas Põlva metsavedaja tippu

Autoettevõtete Liidu direktori Villem Tori hinnangul oli 2018. aastal tööd vedajate jaoks turul piisavalt, ettevõtted kasvasid nii tellimuste mahult kui ka käibelt ning lisaks tegutseti turul efektiivsemalt. Paraku takerduvad aga ettevõtete konkurentsi kasvule ja arengule suunatud tegevused enamasti kivisse raiutud piirangutesse.

Tori sõnul on veotellijate poolt tulnud infot, et turul oli kohati veovahendite defitsiiti tunda ning veoliigiti see võiski osaliselt nii olla, kirjutab logistikauudised.ee. Nagu ka tänavu sügisesel viljaveol, kus lühikese ajaga oli vaja ära vedada väga suur kogus teravilja. „Ent meie arvates ei kasutata piisavalt siiski ära efektiivsemaid logistilisi lahendusi. Veomahtude arv on tõenäoliselt tingitud majanduskasvust ja mingi osa selles ka autojuhtide nappusest tööjõuturul.”