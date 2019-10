Valitsuse otsus oli vaid start, mitte finiš

Kui juunis ei soostunud Eesti valitsus veel kirjutama alla Euroopa Liidu visioonile muuta Euroopa majandus kliimaneutraalseks aastaks 2050, siis eelmisel neljapäeval teatas valitsus, et siiski toetatakse kavatsust. Foto: Liis Treimann

Kui valitsus otsustas eelmisel nädalal, et siiski toetab Euroopa kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2050, siis nüüd kui sõnad on tehtud, tuleks jätkata tegudega, rääkisid saate "Kuum tool" külalised.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse juhataja Lauri Tammiste sõnas, et see oli väga oluline ja märgiline samm ning seda märgati ka väljaspool Eestit. "Täitsa üllatav, aga tõesti mulle kirjutasid mitu inimest väljastpoolt Eestit. Seda väga tähelepanelikult jälgitakse-vaadatakse, see on tugev sõnum," lausus Tammiste.