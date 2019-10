Amet nõuab Aidu tuulikute puhul algse planeeringu järgimist

Algses planeeringus olid rangemad nõuded tuulikute pikkusele, aga see käib ainult alla 3megavatiste tuulikute kohta, nüüd on aga uued, võimsamad ja sellevõrra ka pikemad tuulikud, olid vennad Sõnajalad veel juunis veendunud. Foto: Liis Treimann

Kui Aidu tuuleparki arendavad ettevõtted hakkavad järgmisi tuulikuid püstitama, peavad need järgima nii ehituslube kui ka planeeringut, hoiatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA).

Kolme päeva eest teatasid arendajad ja omanikud vennad Sõnajalad, et alustavad uuesti ehitustöödega, sest riigikohtu otsuse järgi on neil Aidu tuulepargis kehtivad ehitusload. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet aga lubab silma peal hoida, et uute tuulikute püstitamisega ei mindaks planeeringust mööda. See on oluline, sest algses teemaplaneeringus ja ehituslubades on erinevused tuulikute pikkuses.