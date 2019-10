Maailmakuulus uuriv ajakirjanik: pangad ja advokaadid on kurjategijate sõdurid

Uuriva ajakirjanduse korüfee Drew Sullivani sõnul on parim relv propaganda vastu seda katkematult paljastada. "Mida rohkem infot avaldad, seda rohkem infot usutakse," ütleb ta. Foto: Urmas Kamdron

Maailma suurima mittetulundusliku uuriva ajakirjanduse organisatsiooni OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) üks asutaja Drew Sullivan räägib, kuidas paljud pangad, advokaadid ja juristid organiseeritud kuritegevust toetavad ning kuidas uuriva ajakirjanduse tähtis ülesanne on näidata, milline on riigis raha ja võimu võrgustik.

„Nemad teevad kriminaalidele ära kogu musta töö,“ ütleb Sullivan osa pankade ja advokaatide kohta. Sullivani sõnul on kuritegevus ja korruptsioon muutunud globaalseks just tänu teatud majandusharudele eesotsas pankade, advokaadibüroode ja valmisfirmade asutajatega. „Esitajaaktsiatele (bearer share) ei ole mitte ühtegi muud põhjendust kui tegeliku omaniku varjamine. Sama lugu on varidirektoritega. Sellised meetodid on muutunud aktsepteeritavaks, aga meie peame ütlema, et ei, need pole aktsepteeritavad, neid kasutatakse kuritegevuseks,“ sõnab ta.