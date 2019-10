Valitsus puikleb Operaili erastamisest kõrvale

Riik kaubavedudega raudteel tegelema ei peaks, leiavad riikliku raudtee logistikafirma Operail juhid. Samas saab riik Operailist dividendi. Foto: Eiko Kink

Kuigi valitsus lubas viia Operaili vähemusosaluse börsile, ei pruugi seda juhtuda. Rahandusminister Martin Helme tunnistas, et valitsusel pole tahtmist divi-dende andvaid ettevõtteid müüa, isegi kui nende omamine pole strateegiliselt vajalik.

Riigifirmade erastamistest on rääkinud mitu valitsust, kuid tegudeni kas ei jõuta või jõutakse väga aeglaselt. Praegu on valitsus käima lükanud Eesti Teede erastamise, kuid sellegi ajakava on võrreldes kevadise plaaniga järgmisesse aastasse edasi lükatud. Mõne riigifirma saatust ei teata aga aastaid. Üks selline, kelle erastamisest on aastaid räägitud, on raudtee logistika­ettevõte Operail AS.