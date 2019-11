Majandus on buumifaasis, õhus on selged ohumärgid

"Targa raha" konverents Foto: Liis Treimann

"Täna on meil ajaloo suurim pulliturg ning globaalne võlatase on neljakordistunud, seejuures on Kreeka võlakirjaintressid jõudnud normaalsele tasemele ja rahatrükk jätkub – see on ebaloogiline, kaua võib?" Just nii küsis Tallinna börsi juht Kaarel Ots „Targa raha“ konverentsil Kultuurikatlas.

Ka Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja hinnangul on majandus praegu buumifaasis. „USA tööpuuduse määr oli viimati sama madalal 1969. aastal - see viitab, et majandustsükkel on kõige ülemises buumifaasis ja sealt edasi kiiresti kasvada enam ei õnnestu,“ rääkis ta.