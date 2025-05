Tagasi 06.05.25, 15:50 Julgeolekumaks kaob, käibemaks tõuseb Euroopa üheks kõrgeimaks Koos ettevõtete jooksva tulumaksu ärajätmisega kasvab tavaline tulumaks ning käibemaks Eestis jääb 24 protsendile. Euroopas on sellest kõrgem käibemaks vaid kuues riigis.

Peaminister Kristen Michal (vasakul) ja rahandusminister Jürgen Ligi.

Foto: Liis Treimann

Kristen Michali teise valitsuse alusleppes on kirjas, et järgmiseks aastaks plaanitud kasumimaks ja inimeste tulu maksustamine esimesest eurost jääb ära. Seevastu tõusevad käibemaks ja tulumaks 24 protsendile ning jäävad sellele tasemele määramata ajaks. Rahandusministeerium on vastava eelnõu ka värskelt valitsusse saatnud.