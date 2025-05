Tagasi 07.05.25, 09:12 Politoloog: Saksamaa uue juhi hoiak Ukraina suunal muutus Eile Saksamaa liidukantsleriks valitud Friedrich Merz kritiseeris veel mullu sügisel toonast kantslerit Olaf Scholzi muuhulgas Ukraina väheses abistamises, kuid nüüdseks on ta hoiak muutunud, ütles politoloog Vello Pettai.

Friedrich Merz

Foto: DPA / Picture Alliance / Scanpix

Merzi suunamuutuse taga on muuhulgas USA presidendi Donald Trumpi tegemised ja muutunud geopoliitika, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Pettai. Näiteks seisab Saksamaa uus juht küsimuse ees, kas ikkagi saata ukrainlaste abistamiseks teistsuguseid relvi, nende seas suuri rakette.

Lisaks märkis Pettai, et hiljutine niinimetatud triljoniplaan, mis peaks tooma investeeringuid taristusse ja julgeolekusse, seisab suure bürokraatiamasina ees. "Küsimus on, kas süsteem on valmis seda rahamassiivi läbi töötlema," lausus politoloog.

Vello Pettaid intervjueeris Indrek Lepik.