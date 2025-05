Tagasi 08.05.25, 17:03 Raadiohommikus: tööstus tõuseb põhjast, Porschede uus ulualune ja kes jaksab teatripileteid osta? Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe toob uuringust välja, et töötlevas tööstuses ootavad ees paremad ajad. Käibed hakkavad mudast välja rabelema.

Tallinna Porsche esinduse juht Maario Orgla.

Foto: Liis Treimann

Enam pole tööstuse selleks kõige suuremaks mureks toodangu stabiilse omahinna tagamine, vaid heade töötajate leidmine. Räägime Raul Kirsimäega tööstuse konkurentsivõimest.

Tarbijad paistavad oma ostuotsustes ebakindlad. Võimalik, et on viimane aeg hakata raha koguma kulukatele suvistele kultuurisündmustele. Mille peale rahvas raha raatsib kulutada? "Rahamaa" piletid on otsas, aga on veel heal tasemel kultuuri, mida nautida. Teeme ülevaate koos Piletileviga.

8. mail avati Tallinnas põhjaliku värskenduskuuri läbi teinud Porsche esindus. Koos tulede ja viledega. Muljetame veidi avamisest, aga kuulame ka intervjuud Tallinna Porsche esinduse juhi Maario Orglaga.

Jaapani eeskujul võiksime Eestis pakkuda eakate vabatahtlikele abistajatele täiendavaid stiimuleid, mis innustaks aitama, kirjutas Hanna Merilyn Kreegipuu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis. Konkurss on selleks aastaks lõppenud ning võitjatiitli pälvis Taavi Kotka, aga Kreegipuuga laiendame tema väga praktilist ettepanekut. Kreegipuuga tegi intervjuu Eget Velleste. Hommikuprogrammi saatejuht on Linda Eensaar. Uudisteotimetaja on Ken Rohelaan. Saatepäev jätkub nelja saatega: 11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates võtavad Äripäeva ajakirjanikud ette olulised sündmused ja teemad. Lisaks nädala võitja ja kaotaja väljakuulutamisele räägime valitsuse värsketest plaanidest ja maksuotsustest, eluheidikutest kortermajade vahel, Eesti eduloo matustest ja arvamuskonkursi Edukas Eesti võidutööst. Saates on Eget Velleste, Lauri Leet ja Martin Teder. 12.00–13.00 “Kullafond”. Äripäeva raadio parimate ja kuulatuimate saadete sarjas "Kullafond" tuleb esitamisele üle-eelmise aasta oktoobris esmakordselt eetris olnud saade, milles finantskonsultant ja finantsvabadusse püüdlev Jekaterina Tint räägib valemist, mis võimaldab lihtsasti arvutada ja planeerida, mitu eurot passiivset tulu lapsele, aga ka iseenda hüvanguks tehtavad investeeringud 15 aasta pärast toovad. Saadet juhtis Indrek Mäe. 15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Kas keegi on sulle andnud sisulist tagasisidet selle kohta, kuidas sul konverentsiettekanne või muu avalik esinemine õnnestus? Olid sa mõjus ja suutsid tähelepanu haarata ja seda hoida? Või said tagasisideks mokaotsast poetatud “polnud viga”? Hetkel kuum Julgeolekumaks kaob, käibemaks tõuseb Euroopa üheks kõrgeimaks Tehas palkab praegu igal nädalal kümme inimest Nädala lood. Kümneid aastaid rikaste raha eest hoolitsenud ärimees varises pankrotti ST Turvafirma: IT-probleemide asemel saame nüüd tegeleda elupäästva tehnoloogia arendamisega

Koolitaja Mihkel Kangur ütleb, et kui juhtimispaketti on avaliku esinemise kohustus suisa sisse kirjutatud, on esinemisoskus vajalik ka ekspertidele, spetsialistidele ja mistahes elualade esindajatele. Saates tuleb juttu hea esinemise olulistest komponentidest, karisma kasvatamisest, oskuste lihvimise rätsepaülikonnast ja “ämbriprotsessist”.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. 75 aastat tagasi kuulutas Prantsuse välisminister Robert Schuman, et igipõlised vaenlased sakslased ja prantslased peavad lõpuks ometi koos töötama, sest muidu pole Euroopal globaalset tulevikku. Kolmveerand sajandit hiljem tähistame 9. maid Euroopa päevana, sest toonasest Vana Euroopa tuumikust loodi kuueliikmeline söe ja terase liit, millest kasvas välja praegune 27-liikmeline Euroopa Liit. Diplomaat, euroliidu välisteenistuse kõrge ametnik Matti Maasikas selgitab sel puhul, kuhu ja mis kiirusega kasvab Euroopa edasi.

Saate teinegi pool tähistab suurt sündmust — sel nädalal sulgus lõplikult Eesti inseneride ehitatud Skype. Ajakirjanik ja ettevõtja Tarmo Virki selgitab, kuidas muutis üks internetikõnede teenus õigupoolest kogu Eestit. Ning lõpetuseks räägib stsenarist ja kirjanik Birk Rohelend, miks on tarvis elutervet optimismi ja kuidas negatiivsus on kulukas ka majandusele.

Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.