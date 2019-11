Skanskast välja kasvanud kinnisvarafirma mõtleb börsile minna

Andres Aavik, Andero Laur ja Mihkel Simson. Foto: Andras Kralla

Skanska ehituskontserni lahkumise järel sündinud kinnisvaraarendaja ja -büroo Liven kaasas äsja raha ja plaanib lähiaastatel arenduste mahtu mitu korda kasvatada, tulevikuplaanidest ei puudu ka märksõna "börs".

Äripäeva raadio saates "Ideest kasumini" rääkis kinnisvaraarendaja ja -büroo Liven juht ja üks omanikke Andero Laur, et hiljuti kaasatud 3 miljonist eurost ei pruugi kauaks jätkuda. Tema sõnul on kaugem eesmärk, et Liven võiks börsiettevõte olla. "Me oleme ausad, me võime avatult kõike näidata, me hea meelega jagame oma edu – nelja-viie aasta pärast, miks mitte?" küsis Laur.