Enics Eesti sai uue juhi

Enics Eesti 2017. aastal laienduskuuri läbi teinud Elva tehasehoone Foto: Enics AG

Lõuna-Eesti suurim tööandja, elektroonikatootja Enics Eesti peadirektoriks sai Andres Kase.

Andres Kasel on magistrikraad ärijuhtimises ning tal on juhikogemus elektroonikatööstuses ning andnud juhtimisteemalisi loenguid Eesti kõrgkoolides. "Oma ulatusliku erialase kogemuse- ja teadmistepagasiga vastu on Andres Kase suurepärane valik juhtima Enicsi Elvas asuvat tehast ning selle tulevikku suunamisel," teatas ettevõte.