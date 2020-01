Pensionisüsteemi lahendus ei ole lastes

Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur. Foto: Andres Haabu

Endine LHV majandusanalüütik ja praegune presidendi majandusnõunik Heido Vitsur heidab pensionireformile ette seda, et see on halvasti ette valmistatud.

Vitsuri sõnul on reformi puhul kõige tähtsam sõnastada, miks seda tehakse ja mida tahetakse saavutada. „Pensionireformi puhul on see üsna arusaamatu. Kui ei ole väga selge, mida tahetakse, siis selline reform on minu silmis halvasti ette valmistatud. See ei pea olema vale, aga see on halvasti ette valmistatud ja halvasti ette valmistatud reforme ei ole mõistlik teha,“ ütles Vitsur Äripäeva raadio hommikuprogrammis.