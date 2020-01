Somelar: pudrumägesid ei maksa oodata

Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar. Foto: Andres Haabu

Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar soovitab järgmise aasta tegevustesse suhtuda konservatiivselt – selle pealt on palju kindlam edasi minna kui pillavalt elustiililt.

Somelari hinnangul on kriisiootuse õhutamises süüdi suurel määral meedia, numbrid on võib-olla natuke sinnapoole tüürinud. „Kas kasvul on piir ees või kas nokk on allapoole – võta sa kinni, kuskohas see õige koht on,“ ütles Somelar.