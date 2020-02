Avanes Eesti idufirmadele keskenduv veeb

Äripäeva idufirmade uudismeedia portaali foundME.io juht Anari Hagel. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti iduettevõtetel hakkab edaspidi silma peal hoidma värskelt avatud Äripäeva ingliskeelne uudismeediaportaal foundME.io, mille eesmärk on pakkuda Eesti idufirmadele ühist inforuumi ja kanalit kogemuste vahetamiseks.

Uus portaal hakkab kajastama suuremaid ja väiksemad idumaailma uudised, ütles foundME.io juht Anari Hagel. „Aga hakkame kirjutama ka uutest idufirmadest, kellest laiemalt veel ei teata, ning kindlasti ka investoritest, mis idufirmasid väga huvitab,“ lisas ta.

Uue portaali pärliks saavad Hageli sõnul aga arvamuslood idufirmasid puudutavatel teemadel nii iduettevõtete kogukonnast kui ka väljastpoolt, mis on küllaltki unikaalne kogu maailmas. Laiemale auditooriumile väljastpoolt Eestit pakub portaal ülevaadet siinsest põnevast start-up-maastikust, mis pakub huvi kindlasti ka välisinvestoritele ja uute tehnoloogiate otsijatele.

Äripäeva püüdlus on kõiki oma kanaleid kasutades viia idufirmadega seonduv ka laiema avalikkuseni, et iduettevõtete olemust paremini selgitada ning põimida uusi ideid ja lähenemisviise ka traditsioonilise majandusega.

Eesti idufirmade kogukonnas on praegu ligi 1000 ettevõtet, milles töötab ligikaudu 6000 inimest. See on oma 30protsendise aastakasvuga üks kiiremini kasvavaid sektoreid Eestis ja seda juba viis-kuus aastat järjest.

Vaata portaali siit: foundME.io. Kuula intervjuud Anari Hageliga siit: