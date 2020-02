Kajar Lember: teil oli nii palju julgust, et anda auhind juhile, kes on jäänud hammasrataste vahele!

Kajar Lember ütles, et kohtuasi on mõjutanud ka Vudila käekäiku. "Tuhanded inimesed jätsid lihtsalt tulemata. Ma võtan täna hästi rahulikult, eks näis, kuidas meil edasi läheb”. Foto: Liis Treimann

EVEA nimetas eile parimaks maaettevõtteks Vudila Mängumaa, mille asutaja Kajar Lember on kuuendat aastat kohtu all kahtlustatuna soodustuskelmuses.

Lember ütles eile õhtul publiku ees maa soola tunnustust kätte saades, et ühe ettevõtte loomine on keeruline protsess, kuid selle lammutamine väga kerge. Ta kutsus üles teineteist rohkem aitama ja tänas ka žüriid: "Teil oli nii palju julgust, et anda auhind ettevõtte juhile, kes on jäänud hammasrataste vahele, aitäh!"