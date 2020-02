Raadiohommikus: Eesti Gaas keset geopoliitilisi pingeid

Eesti Gaasi laienemisplaanide õnnestumisest ja Balticconnectori projekti asetumisest rahvusvaheliste energeetikapingete konteksti räägime Äripäeva neljapäevases raadiohommikus.

Balticconnector avas Eesti gaasimüüjatele Soome ja Läti turud. Sellest võimalusest haaras juba mullu kinni Eesti Gaas, kes tutvustas enda rahvusvahelist brändi Elenger ja tegi 2019. aasta teises pooles kõva tööd uut turgude võtmiseks. Kuidas on Eesti Gaasil läinud, räägib Eesti Gaasi juhatuse liige Kalev Reiljan.

Energeetikast räägime ka riigihaldusminister Jaak Aabiga, kes läheb koos Euroopa Komisjoni keskkonnavoliniku Kadri Simsoni ja majandusminister Taavi Aasaga Ida-Virumaale kohtuma sealsete huvigruppide ja ettevõtjatega, et leida paljuski põlevkivitööstusel põhinevale kohalikule majandusele uusi alternatiive.

Samuti tuleb hommikuprogrammi külla sotsiaalmeedia mõjuisik ehk suunamudija Tanel Pajuri, kellega räägime sotsiaalmeedia suunamudijate ärimudelist.

Need ja paljud muud huvitavad teemad toovad teieni saatejuhid Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Küsime, millised on maailma järgmise kümnendi suured trendid ning kuidas poliitikud nende taustal jõukuse Eestisse toovad. Räägime sellest, kas praeguse ebaefektiivse ravikindlustuse kontekstis poleks mõistlik anda see erakätesse, ning vaatame otsa sellele, kuidas võidelda kliimamuutuste mõjudega. Juttu tuleb ka pensionireformiga kaasnevast Eesti ühiskonnale.

Saade on salvestatud 6. veebruari KPMG Ärifoorumil, kus aruteluringis osalesid Reformierakonna esimees Kaja Kallas, sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar ning erakond Eesti 200 liige Indrek Nuume. Aruteluringi juhtis Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Human Resources Solutionsi juht ja värbamisspetsialist Ketlin Kasak võtab saates üksipulgi lahti selle, millest peaks üks hea värbamisprotsess koosnema. Juttu tuleb töökuulutuse kõige olulisematest omadustest, sellest, mis on oluline CVde analüüsimise juures ning millal teha grupivestlust ja millal kutsuda töövestlusele terve meeskond.

Muu hulgas ütleb Kasak näiteks, et töökuulutus tuleb teha julgustavas ja sõbralikus toonis: "Kuulutustele pannakse tihti liiga palju nõudmisi, aga imeinimesi, kes neile vastaksid, ei ole olemas. Kui julged töökuulutuses palju nõuda, pead ka endalt palju nõudma."

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Kullafond". Kuidas maksta head palka? Kuidas töötajaid motiveerida? Kust leida töötajaid, kui Eestis neid pole ja võõrtöölisi palgata on keeruline? Äripäeva Palga TOPist inspireerituna on Äripäeva Kuumal Toolil seekord Eesti palgamaksjate paremikku kuuluvad ettevõtted Skype Tehcnologies, keda esindab juht Tanel Erm, ja tubli palgamaksja Maru Ehituse juht Taimo Murer. Saatejuht on Kaisa Gabral.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Kui tõsiselt peaks suhtuma äriruumi üürilepingu sõlmimisse ja kas halvast üürilepingust võib saada ettevõtja kirstunael? Kuidas peaks käituma üürileandja, kui üürnik on üüripinnalt lahkunud – kas leping lihtsalt lõppes? Kes on ankurüürnik, mis eeliseid annab üürimärge ja mis on tungiv omavajadus?

Äriruumide üürilepingutest räägib advokaadibüroo Rask vandeadvokaat Marina Lapidus. Advokaadibüroo Rask on lepingute teabevara koostööpartner.

Küsimusi esitab Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

