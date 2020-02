Stockmanni juht: trendide nägemiseks on kristallkuuli vaja

Stockmanni juht Jari Latvanen asus Soome kaubandusettevõtte juhiks läinud aasta augustis. Foto: Andres Raudjalg

Raskustest välja rabeleva Stockmanni juht Jari Latvanen tõdes, et kaubandus muutub nii kähku, et trendide tabamiseks on vaja kristallkuuli.

"Mulle meeldivad alati väljakutsed," vastas Soome tippjuht Jari Latvanen küsimusele, kas vahepeal Soome meedias pankrotistujaks kuulutatud Stockmanni juhiks asumine on tema seni üks suuremaid väljakutseid. Lõppude lõpuks loeb see, kuidas sa äri ja selle perspektiive näha suudad, rääkis Latvanen Äripäevale antud intervjuus.