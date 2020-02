Linnamäe ikka ei osta Piletilevi

"Liivalaia tänava kohtus toimus Anders Tsahkna kohtuasi. Linnamäe käis kohtus tunnistusi andmas. Esmalt küsis prokurör Steven-Hristo Evestus, mis sidus Linnamäed aastail 2006–2008 Tsahknaga ning mis asjaoludel Linnamäe 2006. aastal Medicumiga kokku puutus. ""Ma arvan, et olin üks osanikke,"" sõnas Linnamäe, kuid lisas, et ta ei mäleta aastat. Tunnen Tsahknat 10-20 aastat, suhe on pigem tööalane, lisas Linnamäe." Foto: Andras Kralla