Koroonaviirus mõjutas Tallinna lennujaama tulemust

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe usub, et tegu on ajutise langusega. Foto: Andras Kralla

Veebruaris läbis Tallinna lennujaama 211 698 reisijat, mida oli 8% rohkem kui eelmise aasta veebruaris. Head tulemust varjutavad esimesed märgid koroonaviiruse mõjust, teatas ettevõte.

“Kuigi tervikuna oli kuu tulemus väga positiivne, võis veebruari lõpus täheldada esimesi koroonaviiruse mõjusid. Samas puudutas see vaid Milano ja Frankfurdi reisijate arvu mõõdukat langust,” märkis Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. Siiski usub ta, et tegemist on ajutise langusega ning viiruse mõju ei saa olema pikaajaline. “Usun, et suvekuudel näeme taas inimesi julgelt ja muretult reisimas," lisas ta.

Tartu lennujaama läbis möödunud kuul 2499 reisijat, mida on 29,4% rohkem, kui möödunud aasta veebruaris. Pärgmäe sõnul annab see, et tartlased ja Tartu külalised kasutavad üha rohkem mugavat otselennu võimalust, lootust ka lendude arvu suurendamisele tulevikus. Lisaks mõjus reisijate arvu kasvule muu hulgas positiivselt ka liigaasta.

Veebruaris oli võimalik lennata 28 otsesihtkohta. Eelmisel aastal samal ajal oli sihtkohtade arv 26. Suurima reisijamahuga on peamised sõlmjaamad: Helsingi, Stockholm, Riia, Frankfurt ja Varssavi, mida kasutavad reisijatest ligi pooled. Kõige tihedam lennuühendus on Tallinnast Stockholmi ja Helsingisse.