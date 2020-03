Riigil tuleb pankade töösse sekkuda

Rahandusminister Martin Helme tahab, et pangad põhjendaksid, kui nad otsustavad kellelegi pangakontot mitte avada või selle sulgeda. Foto: Liis Treimann

Teatav riigi sekkumine pangakontode avamisse ja sulgemisse on vajalik, leiavad finantsinspektsioon ja rahapesuga võitleva idufirma juht.

Rahandusminister Martin Helme teatas eelmisel nädalal, et edaspidi peavad pangad rohkem põhjendama, kui nad otsustavad kellegagi kliendisuhte lõpetada või kliendisuhet üldse mitte alustada. Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna juht Aivar Paul märkis seepeale, et see võib minna vastuollu rahvusvaheliste rahapesuvastaste reeglitega.