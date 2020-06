Triumf Health: kriis avas tervisetehnoloogiale uksi, kuid lihtne siiski pole

Triumf Healthi asutaja ja juht Kadri Haljas rõõmustab, et tervisetehnoloogiad on koroonakriisi ajal saanud parema positsiooni, kuid tõdeb, et takistusi on teel endiselt. Foto: Triumf Health

Tervisetehnoloogia ettevõtetel on praegu rahale varasemast lihtsam ligipääs, erainvestorid ootavad aga investeerimisel suuri allahindlusi, tõdes start-up’i Triumf Health asutaja ja juht Kadri Haljas.

Haljas märkis, et Eesti on digiriigina ja oma tervisetehnoloogiatega uuringute järgi teistele suureks eeskujuks, aga tegelikkus on veidi teine. "Riigid, kes on meist oma üldise digivõimekuse poolest veel kaugel, on võtnud uudseid digilahendusi kiiresti kasutusele ja rakendavad neid aktiivselt. Eestis on tegelikult kogu see baas ju olemas, aga rakendamiseni ei ole veel jõutud,“ rääkis Haljas portaalile FoundME.io.