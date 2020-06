Ettevõtluse kohal kõrgub ennustamatu pankrotilaine

Ehitus ja sellega seotud kinnisvara on alati sektor, mis kriisajal teeb läbi kõige järsemaid langusi ja tõuse. Creditinfo äriarendusdirektori Jaanus Leemetsa sõnul ei ole erand ka koroonakriis. Foto: Erik Prozes

Eesti ettevõtted sisenesid vähemalt 2019. aasta pankrottide vähesust arvestades praegusesse kriisi hea tervisega, nähtub tänavusest Creditinfo pankrotiuuringust. Pankrotilaine võib oodata meid järgneval kolmel aastal.

Kuigi riik on proovinud luua abimeetmetega kaitsevalli ettevõtete ümber, pole meetmed siiski piisavad, et ära hoida pankrotilaine jõudmist kohalikku majandusruumi. „Maksejõuetuse kasv on majanduskriiside puhul alati paratamatu,“ märkis Creditinfo äriarendusdirektor Jaanus Leemets.