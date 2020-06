Hestia hotelligrupp peatab kollektiivse koondamise

Hestia Hotel Kentmanni Foto: Hestia Hotel Group

Mai alguses kollektiivsest koondamisest teatanud Hestia Hotel Group peatab 190 töötaja koondamise ning vähendab personali umbes 35 inimese võrra. Samas ei välista ettevõte koondamisi tulevikus.

Tegevjuht Kaisa Mailend on lootusrikas, et turism hakkab taastuma kiiremini kui näitasid mai alguses tehtud prognoosid: „Turismisektori piirangute leevendamise ja riigipiirde osalise avamise tulemusena näeme täna, et majutusteenuste tellimuste arv on hakanud tasapisi kasvama. Avame kõik oma hotellid nii pea kui võimalik, et iga potentsiaalne külastaja vastu võtta, sest kiire taasavamine on meie parim võimalus säilitada ettevõtte majanduslik jätkusuutlikkus ning pakkuda oma töötajatele tööd.“