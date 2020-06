Lennufirmad andsid Briti valitsuse kohtusse

Ryanair oli üks lennufirmadest, mis kaebas Briti valitsuse otsuse peale. Foto: JAUME SELLART

British Airways, EasyJet ja Ryanair esitasid hagi Suurbritannia valitsuse vastu, kuna see kehtestas riiki sisenevatele reisijatele kahenädalase karantiini.

Kolm lennufirmat teatasid eile, et on asunud tegutsema valitsuse “vigase karantiini” vastu, millel on nende sõnul “hävitav mõju Suurbritannia turismile ja majandusele”. Lisaks hävitab see ettevõtete teatel tuhandeid töökoht, kirjutab Financial Times.