Nordica tütre saatus: Eesti pakub sadu tuhandeid, poolakad nõuavad miljoneid

Nordica juhi Erki Urva sõnul käivad poolakatega läbirääkimised. Selle sisu ta aga kommenteerida ei soovi. Foto: Andras Kralla

Lennunduses kisub pingeliseks: Eesti pakub osaluse eest Regional Jetis Poola lennufirmale LOT mõnisada tuhat eurot, poolakad küsivad Äripäeva andmetel miljoneid.

Regional Jet kuulub 51% ulatuses Nordicale, ülejäänud 49% on Poola lennufirma LOTi omanduses. Täna ütles majandusminister Taavi Aas ERRile, et LOTi osalus ostetakse välja ja nii saab Regional Jet täielikult riigi omandusse. Aas täpsustas, et hinnana on välja käidud alla miljoni, Äripäevale teadaolevalt käib jutt umbes 300 000 eurost. Poolakad küsivad oma osa eest aga kordades enam, allikate sõnul ulatub summa miljonitesse eurodesse, mõningail andmeil suisa 11 miljoni euroni.