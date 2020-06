Forumi kinokett duubeldas tulemuse

Forum Cinemas tegutseb Tallinnas Coca- Cola Plazas. Foto: Liis Treimann

Eelmisel aastal Läti ja Leedu firmad endaga ühendanud Forum Cinemas kavatseb koroonapandeemia tekitatud kahjud üle elada ja on valmis selleks ka lisaraha kasutusele võtma.

„Ettevõtte rahavood on koos grupiga planeeritud aasta lõpuni, lähtudes stsenaariumist, et kinokülastus ei taastu enne uue aasta algust. Ettevõte on valmis kaasama ka lisavahendeid, juhul kui kõige negatiivsem stsenaarium peaks paika pidama,“ kirjutab Forum Cinemas aastaaruandes.