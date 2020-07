Ansip: Eestis ei ole praegu peaministrit

Andrus Ansip. Foto: Andras Kralla

Kohati tundub, et Eestis ei olegi praegu peaministrit, kritiseerib endine peaminister Andrus Ansip, kelle meelest on Jüri Ratase valitsuse kõige suurem nõrkus just selle koha peal, kus oli Ansipi valitsuse kõige suurem tugevus.

Andrus Ansipist sai Eesti peaminister 15 aastat tagasi. Üheksa aastat järjest ametis olnud poliitik on siiani kindel, et kohalikust poliitikast Euroopasse liikumine oli tema ja Eesti jaoks õige otsus, kuid see ei tähenda, et Ansip oleks praeguse valitsuse tegemistega rahul, rääkis ta intervjuus Äripäeva venekeelsele sõsarlehele Delovõje Vedomosti.