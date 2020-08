Ostjad varitsevad Hortest

Hortese vastu tuntakse Kristina Berzina sõnul huvi nii Eestist kui ka kaugemalt. Foto: Liis Treimann

Hortes AS, mis on erakapitalil põhineva fondi Livona Partnersi lätlannast juhi Kristina Berzina sõnul pikaajaline investeering, on peagi küpseks saamas ja varsti valmis ennast müüma. Aiandusettevõtte vastu on huvilisi nii Eestist, Baltikumist kui ka väljaspoolt.

„Portfelli juures käib kosilasi kogu aeg," ütleb ettevõtte üks juhte Kaido Veske. Tema sõnul oligi Hortese ost pikaajaline investeering, mille aeg müügiks on kätte jõudmas, kuid täpseid kosilasi ta välja tuua ei soovinud.