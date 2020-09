Taristuehituse TOP: tihe konkurents surub tegevust ebamõistlikuks

ASi TREV-2 Grupp juhatuse esimees Sven Pertens. Foto: Andres Haabu

"See on nagu Hiina needus. Et sa elaksid huvitavatel aegadel, ja ka meil on huvitavad ajad kohe kätte jõudmas,” kirjeldab olukorda taristuehituses ASi TREV-2 Grupp juhatuse esimees Sven Pertens.

Pertens ütleb, et koroonakriisi mõjud on taristusektoris avaldunud vähem kui ehk mõnes teises sektoris, ent teatud mõju on siiski olemas.