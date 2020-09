Raasuke: ma ei mõtle hetkel tuleviku peale

Erkki Raasuke hakkas Luminori panka juhtima 2017. aasta 1. oktoobrist, mil pank ametlikult loodi. Foto: Andras Kralla

Luminori juhi kohalt lahkuv Erkki Raasuke lausus, et mõni aeg tagasi tegi ta nõukogu esimehele ettepaneku leida uus juht, kuna panga järgmine etapp vajab teistsugust juhti, kui ta ise on.

"Oleme Luminoris jõudnud nii kaugele, et meie arengu kaks esimest etappi on lõpusirgele jõudmas. Ees seisab uus ja väga põnev ajajärk, aga see vajab mõneti teistsuguseid kogemusi, kui minul on. Et meie kliendid tõesti parimat saaksid, tegingi mõni aeg tagasi meie nõukogu esimehele ettepaneku leida uus, oma taustalt ja kogemustest parim võimalik juht. Ühtlasi lubasin jätkata, kuni ta on leitud ja kuni saame asjad sujuvalt üle anda," sõnas Raasuke.