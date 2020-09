Jüri Käo jaoks saabub kriisi tõehetk novembris

Ettevõtja Jüri Käo vestleb Äriplaani konverentsil Ain Hanschmidtiga. Foto: Andras Kralla

Suurettevõtja Jüri Käo jaoks saabub majanduskriisi tõehetk novembris, kuid sellegipoolest otsib ärimees praegu kõiki võimalusi mõnd ettevõtet üle osta.

Käo kinnitas, et praegu on üleostmiseks hea aeg. „Omanike hinnaootused on realistlikumad, buumi ajal lähevad need suureks,“ märkis Käo täna majanduskonverentsil Äriplaan 2021 antud intervjuus. Käo tõdes, et kuigi oleme selges majanduskriisis, paistab toru otsast juba valgust. Siiski: kõige suurem tõehetk saabub tema jaoks novembris, kui on selge, kui suureks kasvab päriselt töötute armee.